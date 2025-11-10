Варненец: Утре когато вече ще е късно ще почнем да се тюхкаме
Виктор Георгиев разказа:
Здравейте,
Тази нощ за пореден път се счупи клон от дърво, което е в територията на училище Любен Каравелов. Става въпрос за оградата откъм ул. "Стара Загора".
Сигнали до район Аспарухово са подавани, но това не е в техните правомощия, защото е в територията на учебното заведение. Такъв е отговорът от местното кметство. Резултатът е счупен фар на един автомобил (поне видимо отстрани). Във времето много пъти са падали клони от тези дървета, но никой нищо не предприема от страна на училището. Имаше потрошен през лятото на 2024г. автомобил, чийто собственик го върна на вторичните суровини. Те имат по-важни задачи да осъждат в социалните мрежи как вечер децата с майки оставяли замърсен района на двора на училището, но явно "не виждат" как техни ученици се събират на тумби наоколо, сядат по пейки и беседки наоколо и след тях е бомба от сметище.
Явно е много трудно да си хвърлиш мизериите в коша. Всичко е въпрос на гледна точка. Та в тази връзка искам да попитам кой носи вина когато клон от дървото падне върху някой преминаващ или Дете?
Утре когато вече ще е късно ще почнем да се тюхкаме.
