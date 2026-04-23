Варненец публикува снимки на голям куп сухи клони на улицата. По думите му стоят непочистени вече втора година.

"Клони - втора година стоят. "Чайка" зад втората употреба. Казвам на служителите дето режат дървета, те отговарят - не са наши."

Варненци допълват, че подобна гледка има на много места в града. Подобре куп клони има и до детската площадка в "Младост", като жителите оттам обясниха за Varna24.bg, че клоните са поне от няколко години.