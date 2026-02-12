"Не знам кой е проектирал подобна глупост. Вместо още 7-8 паркоместа те направили градинка на пътя?!" възмути се жител на Трошево във Варна.И какъв е резултатът - когато вечер няма къде да се спира хората спират там. Логично. С кални гуми на асфалта, после като изсъхне и вятъра го вдига и го дишаме това нещо. Не, че на всеки 50 метра не е нещо подобно, но... Кому е нужно това...Хора от района подкрепят думите на мъжа и апелират за повече паркоместа в района:"По ул. "Мечтание", след ремонта е същата глупост. Не знам кой е проектирал тази лудост...""Първо по закон на 5 м. от кръстовище е забранен престой и паркиране и второ така се гарантира необходимата видимост и безопасност на кръстовището, където мисленото продължение на тротоарите са и пешеходни пътеки!"