Варненец не скри възмущението си. Повод за яда му бе качеството на водата в района, в който живее - "Възраждане 1"."За тая зган ли плащаме по 6 лв. за кубик вода?! Това е след последната авария. Водата е все едно да си я точиш от гьола или ще е мътеница или ще е с тези парцали, не знам ръжда ли е отлагания ли са. Това не става дори за готвене."