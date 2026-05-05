"Качвам тези снимки с един ясен въпрос – докога подлезът на спирка "Акациите“ ще стои в пълен мрак?

Това място ежедневно се използва от десетки граждани – млади, възрастни, деца. В момента условията са недопустими – тъмно, опасно и напълно занемарено. Това не е просто неудобство, а реален риск за хората." Това попита варненец в социалните мрежи. Постът му бе адресиран към общината и кмета Коцев.

Мъжът допълни:

"Време е вече да се вземеш в ръце и да обърнеш внимание на проблеми, които пряко засягат безопасността на гражданите. Такива елементарни неща като осветление не бива да чакат с месеци.

Очакваме конкретен отговор – кога ще бъде възстановено осветлението?

Хората на Варна заслужават нормална и сигурна среда, а не тъмни подлез!"