"Качвам тези снимки с един ясен въпрос – докога подлезът на спирка "Акациите“ ще стои в пълен мрак?
Това място ежедневно се използва от десетки граждани – млади, възрастни, деца. В момента условията са недопустими – тъмно, опасно и напълно занемарено. Това не е просто неудобство, а реален риск за хората." Това попита варненец в социалните мрежи. Постът му бе адресиран към общината и кмета Коцев.
Мъжът допълни:
"Време е вече да се вземеш в ръце и да обърнеш внимание на проблеми, които пряко засягат безопасността на гражданите. Такива елементарни неща като осветление не бива да чакат с месеци.
Очакваме конкретен отговор – кога ще бъде възстановено осветлението?
Хората на Варна заслужават нормална и сигурна среда, а не тъмни подлез!"
Стефанов 24
преди 1 ч. и 18 мин.
Варненци отдавна разбраха,че от 2 години НЯМАМЕ нормален кмет! Имаме едно плямпало,което не "може да върви и едновременно кифла да яде". Осветлението из града е последна грижа. Идва лятото, освен туристи ще ни нагазят и плъхове заради боклука. Последните ще бъдат в пъти повече. И на него все друг му е виновен - счупени камиони,жителите...
