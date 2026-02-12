Варненец намля БМВ-то си на бул. "Левски" с висока скорост, дал е положителна проба за кокаин
© Виждам те КАТ-Варна
Сигналът е подаден минути пред 13 часа, а на мястото веднага е дошъл екип на Спешна помощ, научи Varna24.bg. Установено е, че зад волана е бил мъж на 50 години, той е бил сам в колата. По първоначална информация той се е движил с несъобразена скорост, което е довело до загуба на контрол и напускане на пътното платно. При излитането от пътя, шофьорът е нацелил уличен стълб.
На място е извършен полеви тест за употреба на наркотични вещества. Пробата е положителна на кокаин, съобщиха от ОДМВР – Варна.
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
