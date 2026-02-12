Шофьор помля автомобила си на варненския бул. "Васил Левски“. По информация на полицията, варненцът е самокатастрофирал, като при инцидента е напуснал пътното платно и се е качил в зелените площи до тротоара.Сигналът е подаден минути пред 13 часа, а на мястото веднага е дошъл екип на Спешна помощ, научиУстановено е, че зад волана е бил мъж на 50 години, той е бил сам в колата. По първоначална информация той се е движил с несъобразена скорост, което е довело до загуба на контрол и напускане на пътното платно. При излитането от пътя, шофьорът е нацелил уличен стълб.На място е извършен полеви тест за употреба на наркотични вещества. Пробата е положителна на кокаин, съобщиха от ОДМВР – Варна.