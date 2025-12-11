Варненец нападна касиерката в магазин, сви оборота
Вчера той е влязъл в супермаркет в централната част на града, където при заплащане на покупка, е изблъскал продавачката и взел намиращите се в касата пари.
След получаване на описание на мъжа, криминалистите са започнали издирване на същия и след няколко часа са го открили.
Той е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство, по описа на Първо РУ.
