Варненец отиде със скъпа елтротинетка на казино, но остана без нея
Мъжете са откраднали електрическа тротинетка, оставена без надзор пред входа на игрална зала.
Светкавичните действия на полицията довели до залавяне на извършителите, след като бил подаден сигнал от собственика на инкриминираната вещ.
Служителите на реда са образували бързо производство срещу крадците.
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
