Двама рецидивисти – на 31 и 46- годишна възраст, варненци са задържани в петък, в ареста на Трето РУ.Мъжете са откраднали електрическа тротинетка, оставена без надзор пред входа на игрална зала.Светкавичните действия на полицията довели до залавяне на извършителите, след като бил подаден сигнал от собственика на инкриминираната вещ.Служителите на реда са образували бързо производство срещу крадците.