Срещу 54-годишен варненец е образувано бързо производство, след като вчера, служители на Пето РУ спрели автомобила, който той шофирал. Инспекцията за алкохол показала наличие на същия, но под 1,2 промила. Полицаите поискали да му направят и тест за наркотични вещества, като той отказал. Издаден му е талон за медицинско изследване и отведен в болнична лаборатория, като и тук водачът не се е съгласил да му бъде извършена манипулацията. Проверка в системата на МВР показала, че това е повторен отказ да бъде тестван за употреба на опиати. Случая е докладван на прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.От там допълниха, че 38-годишен е задържан в полицейския арест на Четвърто РУ за шофиране след употреба на наркотични вещества. Той бил спрян за проверка вчера, по обяд в кв. "Аспарухово“. Драг тестът отчел наличие на амфетамин. Автомобилът е иззет и транспортиран на обособен паркинг на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.Мъже на 24 и 29 години, съответно от Варна и Балчик, са хванати с метамфетамин. При извършена проверка, екипи на Първо и Трето РУ установили, че нарушителите държали наркотичните вещества в себе си. Инспекцията е извършена преди дни. По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.