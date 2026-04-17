Полицаи от Първо РУ задържали мъж за срок до денонощие 37 - годишен варненец се озовал в полицейския арест, след проведени оперативно-издирвателни мероприятия.

Часове по- рано мъжът, който е известен на МВР, е откраднал хранителни стоки от магазин на ул. "Македония" и бързата реакция на полицаите довела до установяване и задържане на извършителя.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.