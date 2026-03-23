Варненец показа как изглежда гората над квартал "Аспарухово", а снимките шокираха хората.На фотосите се вижда, че много дървета са премахнати."Молете се да не се повтори последния потоп.""Аз само споделям, какви са проектите за гората трябва да сепитат Кмета на Аспарухово със сигурност знае каква ще е идеята й"."Къса ни е паметта за наводнението и жертвите, за стреса който преживяха варненци, за свлачищни зони и безхаберие