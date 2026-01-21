Сподели close
Варненец обрал супермаркет, осъмнал в полицейския арест на Второ РУ.

25-годишният мъж е отмъкнал 10 шоколада.

Вещите обект на престъпление са издирени и приложени към образуваното бързо производства.