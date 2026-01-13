Благодарствен пост във Фейсбук е отправил гражданин на Варна към служители на Трето РУ при ОД на МВР – Варна – мл. разузнавач Даниел Андреев и мл. разузнавач Мартин Чобанов.След подаден сигнал за извършена кражба, благодарение на тяхната бърза реакция, професионално отношение и ангажираност, случаят е разрешен в кратък срок, а отнетите вещи са върнати на собственика.Подобни граждански отзиви са израз на доверие и признание към работата на служителите на МВР и са важен стимул за ежедневната им дейност в служба на обществото.