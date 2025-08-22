ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец с предупреждение: Очакваме тази изключително натоварена улица да пропадне всеки момент и да остане изолирана
Публикуваме писмото на мъжа без редакторска намеса Varna24.bg:
До скоро Община Варна имаше страница за подаване на сигнали за похвали, нередности, предложения - https://signal.varna.bg/bg.
С час съжаление видях обаче, че сигнали не могат да се подават вече, излиза грешка при подаване на сигнала.
Това е писмо до Вас, с което искам да предупредя за опасно кръстовище - пропадаща шахта, която очакваме всеки момент да пропадне и една от най-натоварените улици във Виница - ул. "Албена" да остане изолирана от връзката си с бул. "Цар Борис III".
Моля за информираност на обществеността, органите и изобщо всички, от които МОЖЕ БИ зависи това да се ремонтира.
