Варненец се свърза с нас на редакционната ни поща с искане да дадем гласност на проблем в голям варненски район.

Публикуваме писмото на мъжа без редакторска намеса Varna24.bg:

До скоро Община Варна имаше страница за подаване на сигнали за похвали, нередности, предложения - https://signal.varna.bg/bg.

С час съжаление видях обаче, че сигнали не могат да се подават вече, излиза грешка при подаване на сигнала.

Това е писмо до Вас, с което искам да предупредя за опасно кръстовище - пропадаща шахта, която очакваме всеки момент да пропадне и една от най-натоварените улици във Виница - ул. "Албена" да остане изолирана от връзката си с бул. "Цар Борис III". 

Моля за информираност на обществеността, органите и изобщо всички, от които МОЖЕ БИ зависи това да се ремонтира.