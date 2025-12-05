Варненец с разказ за доброто дело на една учителка: Не можех да повярвам!
Вижте какво споделя Петър Николов:
Тази сутрин се събуждам и чувам, че някой звъни на съпругата ми и съобщава моите три имена. Оказва се заместник-директорът на СУЕО "Ал. С. Пушкин“ (или "Руското училище“) във Варна, където учи нашият син. Очакваме, че става дума за детето, с леко притеснение очакваме да чуем за какво ни търсят, но се оказва, че някой, вероятно друг родител, е намерил моя портфейл и го е предал в училището. А от училището веднага са започнали да ме търсят в своите бази данни и социалните мрежи.
Но аз не съм ходил в двора на училището нито тази сутрин, нито вчера. И не знаех, че съм си изгубил портфейла – още спях. Подозирам, че снощи, докато съм си вадил палтото от колата, портфейлът ми е изпаднал в тъмното. Ние живеем точно срещу училищния двор, на няколко метра. А после бях изморен и въобще не съм го търсил (обикновено е във вътрешния джоб на палтото, сакото или чантата) и го проверявам преди да тръгна за работа.
Отивам в канцеларията на училището и ми връщат портфейла с всички документи и пари. Това вече не можах да го повярвам, защото сумата беше над 1000 лв., които ми бяха платени от мои клиенти предния ден. И си викам, отивайки сънен: поне документите да са там… парите ще ги преживеем…
Имаше и няколко банкови карти, освен личната карта, шофьорската книжка, талона на автомобила, адвокатската карта… Оказа се, че всичко е така, както съм го оставил.
Искам да благодаря на жената, която го е намерила и предала, но е казала, че бърза за работа; на учителя по физическо, който го е приел от жената в двора и го е предал на заместник-директора г-н Николов; на цялото училище за честността и доблестта.
Верига на доброто!
Още веднъж – поклон и благодаря! Думите не ми стигат да опиша чувствата си. Жената намерила портфейла се казва Елена Николова и е учител в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна.
