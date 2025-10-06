Припомняме, че инцидент по време на надпреварата отне живота на един мъж и рани други участници, след като автомобил излетя от пътя.
Читател на Varna24.bg, пожелал анонимност, описа друг, косвен проблем, който е можел да доведе до тежък инцидент. Заради ралито, чието трасе бе с дължина над три километра, бяха затворени ключови пътни подходи от северната част на града. Това създаде сериозни затруднения за шофьорите, идващи от Кранево и Златни пясъци към центъра на Варна. Преминаването през светофара на курорта към Т-образното кръстовище бе затворено, а движението бе пренасочено по единствения алтернативен път – тесен, с множество завои и дупки. Става дума за отсечката от "Ривиера" към "Спортпалас" и хотел "Детелина".
"На завоите около "Спортпалас" се образува огромна тапа. Шофьорите бяха изнервени, а само един по-кибритлия можеше да предизвика тежка катастрофа", коментира читателят.
Той допълва, че провеждането на подобни състезания край Аладжа манастир е крайно неподходящо: "Заради ралито се затваря важен и натоварен път – единственият що-годе проходим от Златни пясъци към Варна. Има достатъчно други отсечки за спортни прояви, този участък не е удачен."
"Защо винаги се учим по трудния начин? Трябва ли да има жертви, за да започнем да планираме и оценяваме рисковете предварително, а не да действаме хаотично?", завършва той.
