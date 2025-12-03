Варненец с важен апел към шофьорите: Най-тежката "санкция" е, когато някой не се прибере в къщи
©
Все по-често във Варна виждам шофьори, които карат с телефон в ръка, сякаш пътят им е второстепенен.
Само да напомня – това не е "удобство“, а нарушение, което струва живот.
Един разговор без хендсфри = загубено внимание, по-бавна реакция и риск да отнесеш някой пешеходец, колоездач или друг водач.
И да, законът е ясен – глоба, отнемане на контролни точки и запис в системата.
Но най-тежката "санкция“ не е на хартия.
Тя е, когато заради едно вдигнато обаждане някой не се прибере вкъщи.
Ако не можеш да си купиш хендсфри за 15 лв., поне уважавай живота на другите.
Телефонът може да почака.
Понякога една секунда не може.
Още от категорията
/
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Недоволството не стихва: Протест срещу Бюджет 2026 и утре
20:25 / 02.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител ...
10:28 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.