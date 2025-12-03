Варненец се обърна с важен апел към всички щофьори. С оглед на постоянните катастрофи и инциденти по пътищата на страната ни, той написа:Все по-често във Варна виждам шофьори, които карат с телефон в ръка, сякаш пътят им е второстепенен.Само да напомня – това не е "удобство“, а нарушение, което струва живот.Един разговор без хендсфри = загубено внимание, по-бавна реакция и риск да отнесеш някой пешеходец, колоездач или друг водач.И да, законът е ясен – глоба, отнемане на контролни точки и запис в системата.Но най-тежката "санкция“ не е на хартия.Тя е, когато заради едно вдигнато обаждане някой не се прибере вкъщи.Ако не можеш да си купиш хендсфри за 15 лв., поне уважавай живота на другите.Телефонът може да почака.Понякога една секунда не може.