"Не съм от хората, които пишат такива постове, ама това вече мина всякакви граници. Сядаме спокойно да хапнем с децата и приятели… и в един момент – изненада: в храната ни има ларви. Истински. В чинията." разказа жител на Аспарухово. По думите му се посетили попурно заведение в района.

Разказът на мъжа продължава:

"Викаме управителката с идеята, че поне ще се извини… ама не. Супер нагло обяснение: "спокойно, те са сготвени, няма проблем“.

Без извинение, без притеснение, нищо. Все едно е най-нормалното нещо на света.

Е, после що има зарази и тем подобни…

Честно.. това не е просто гнусно, това е опасно. И най-наглото е отношението.

Ще подадем сигнал към БАБХ, защото такива неща не трябва да се подминават. Пиша го тук, за да знаете и вие – внимавайте къде ядете.

Ако някой друг е имал подобен случай там, кажете. Явно не е единично… Моля споделяйте!"

Хората погнусени коментираха:

"Поредната лъскава кочина! Добре, че сте качили тази отврат, да я видят повече хора!"

"Защо не я накарахте да хапне тя!"

"Това може да е от гъбите в ризото, но хич не е за спокойно особенно от управителя. Сигнализирайте институциите"