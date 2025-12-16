Варненец снима шокиращи видеа с дрифтове, започна разследване
© Катастрофи в София
На един от клиповете се виждат табели от път в района на Балчик, на други не се вижда точното място. Стигна се до вълна от коментари с призиви за проверка от органите на реда и за наказание.
Към момента се извършва разследване, а младежът е добре познат на властите, защото преди година, отново заради същото си поведение на пътя, е глобен с 3000 лв. и свидетелството му за управление било отнето за 1 година. Автомобилът, с който най-често е заснеман, се проверява от СДВР, а колата е на софийска фирма.
"Този човек е много добър като водач - с невероятен усет и контрол над автомобила, граничещ с воденето на професионален пилот. Той борави много правилно, без много корекции на волана, използва цялата ширина на пътя, както прави един на автомобилен състезател. Може би е роден талант, но тези неща се постигат с постоянство и тренировка", каза автомобилният експерт от Сдружение "Автотехнически експертизи по пътна безопасност" Румен Дунев.
Той подчерта, че въпреки това действията на въпросното лице са изключително опасни, защото в живота няма бутон рестарт, а последствията може да са много тежки. Експертът добави, че вече има професионално изградени писти в България, които може да се използват, а той дори препоръча разследваното лице да се свърже с Българската федерация по автомобилен спорт, защото може да се превърне в един от следващите шампиони на България.
ПловдивКапана
преди 52 мин.
Затвор за тези ТикТок мозъчета.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.