С почти 4 промила алкохол в издишания въздух е установен 44-годишен варненец. Отзовалите се на сигнал за ПТП, на автомагистрала "Черно море“, пътни полицаи проверили водача на лекия автомобил, който е самокатастрофирал в разделителната мантинела. По първоначална информация, шофьорът е загубил управление над колата си и се е ударил в предпазната еластична ограда. По случая е образувано бързо производство.Експерти обясняват, че 4 промила се равняват на близо литър, литър и половина твърд алкохол.