Трупове на 25 бебета делфини са изхвърлени от морето на брега на плажа в местността Кара дере. Това твърди Стефан Маринов, който се натъква на зловещата гледка на 14 и 15 август. Според него те са станали жертва на оплитане в рибарски мрежи, тъй като по думите му по телата им са се забелязвали следи. Маринов споделя и по-плашещ детайл - делфинчетата са били обезглавени.Досега не е ставал свидетел на подобно явление, а напротив - винаги се е радвал на късмета да види ловуващи делфини, близо до брега, казва той.Той и приятелите му, превърнали се в очевидци, са силно ужасени от случилото се, разказа Маринов. Опитал се е да подаде сигнал в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, но безуспешно.От пресцентъра на Министерството на околната среда и водите съобщиха, че разследват случая по сигнал на Маринов. Проверка е извършена от общината в Бяла, сезирана е и дирекция “Национална служба за защита на природата“.