ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец създаде уникално мобилно приложение в помощ на шофьорите в България
©
Над 1500 изтегляния вече са факт след пускането на апликацията на пазара от началото на годината, има издадени и реални протоколи, отчете за Радио Варна Цветомир Петров, създател на приложението DKP. Петров уточни, че към този момент приложението не работи с телефон 112, но разработчиците планират това да стане факт скоро.
Идеята за приложението идва съвсем случайно, спомня си Петров. Един ден той попада в задръстване, а пред очите му се сблъскват две коли. "Видях как шофьорите попълват двустранния протокол на предния капак, а листите да хвърчат заради вятъра", допълни той. След като се прибира вкъщи, споделя на жена си за идеята всичко това да се случва онлайн и... започва работа по осъществяването ѝ.
При изтегляне на приложението първо се въвеждат данните от шофьорската книжка, могат да се даде информация за различни автомобили, поясни Петров.
Още от категорията
/
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
29.08
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хор...
20:56 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.