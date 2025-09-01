У нас заработи първото безплатно мобилно приложение за попълване на електронен двустранен констативен протокол, а апликацията вече е достъпна за всички шофьори в България. Иновативното приложение дава възможност попълването на електронен двустранен констативен протокол да става директно през мобилните телефони за минута-минута и половина.Над 1500 изтегляния вече са факт след пускането на апликацията на пазара от началото на годината, има издадени и реални протоколи, отчете за Радио Варна Цветомир Петров, създател на приложението DKP. Петров уточни, че към този момент приложението не работи с телефон 112, но разработчиците планират това да стане факт скоро.Идеята за приложението идва съвсем случайно, спомня си Петров. Един ден той попада в задръстване, а пред очите му се сблъскват две коли. "Видях как шофьорите попълват двустранния протокол на предния капак, а листите да хвърчат заради вятъра", допълни той. След като се прибира вкъщи, споделя на жена си за идеята всичко това да се случва онлайн и... започва работа по осъществяването ѝ.При изтегляне на приложението първо се въвеждат данните от шофьорската книжка, могат да се даде информация за различни автомобили, поясни Петров.