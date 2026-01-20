60-годишен варненец бе наказан днес от Районния съд в морския град за неизпълнение на заповед за защита. Той бе признат за виновен по повдигнато спрямо него обвинение в неизпълнение на съдебна заповед за защита от домашно насилие.60-годишният мъж от дълги години бил разведен със съпругата си, но периодично продължавал да посещава дома й и да я тормози. По тази причина през месец декември 2024 г. от Районен съд – Варна била издадена заповед за защита, съгласно която той която бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо бившата си съпруга, да осъществява контакт с нея под каквато и да било форма, включително по телефон и чрез всякакви други средства и системи за комуникация за срок от 18 месеца. Отделно от това за същия срок, той бил задължен да не доближава на по-малко от 200 метра нея и жилището й.Въпреки забраните, на 15 февруари миналата година, подсъдимият влязъл в двора на бившата си партньорка, на по-малко от 200 метра и осъществил вербален контакт с нея, като отправил неприлични и обидни думи.По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, на 60-годишния мъж бе наложено наказание от 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години. Направените по делото разноски също се поемат от подсъдимия.Съдебният акт е окончателен.