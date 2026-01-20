Варненец тормози бившата, осъдиха го да не я доближава, но той продължил с агресията
©
60-годишният мъж от дълги години бил разведен със съпругата си, но периодично продължавал да посещава дома й и да я тормози. По тази причина през месец декември 2024 г. от Районен съд – Варна била издадена заповед за защита, съгласно която той която бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо бившата си съпруга, да осъществява контакт с нея под каквато и да било форма, включително по телефон и чрез всякакви други средства и системи за комуникация за срок от 18 месеца. Отделно от това за същия срок, той бил задължен да не доближава на по-малко от 200 метра нея и жилището й.
Въпреки забраните, на 15 февруари миналата година, подсъдимият влязъл в двора на бившата си партньорка, на по-малко от 200 метра и осъществил вербален контакт с нея, като отправил неприлични и обидни думи.
По силата на постигнато между страните и одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, на 60-годишния мъж бе наложено наказание от 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което се отлага с изпитателен срок от 3 години. Направените по делото разноски също се поемат от подсъдимия.
Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
АГ болница – Варна приема стотинки в помощ на хиляди бебета!
08:33 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.