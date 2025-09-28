ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбол професионално
© Moreto.net
Крис е ученик в Четвърта езикова гимназия във Варна, където усвоява френски и английски език. Подготовката му за конкурса бе поверена на топмодела и хореограф Гергана Желева, модния и PR експерт Десислав Димитров, както и екипа на My Wedding – Варна. Те заложиха на класическа визия – черен костюм с папионка, която подчерта елегантното му излъчване.
"Благодаря сърдечно на целия екип, който застана зад Крис и помогна за това блестящо представяне. България отново бе забелязана на световната модна карта,“ заяви националният директор на конкурса за България Ирина Папазова.
Младият модел не спира да впечатлява и извън модния подиум. Вече четири години тренира професионално волейбол, като съчетава спорта с любовта си към ски, сноуборд, култура и изкуство, предаде Moreto.net.
С успеха си в Истанбул Крис Стамов донесе признание за Варна и се превърна в пример за младото поколение, което умее да съчетава образование, спорт и големи мечти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Инцидент с бързия влак Варна - София, пътничка пострада
19:22 / 27.09.2025
Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо
17:25 / 27.09.2025
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е ...
13:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.