Криминалисти от областната дирекция на МВР в морския град задържаха рецидивист – варненец на 44 години, за срок до денонощие. Мъжът се озова в полицейския арест, след като при опит на полицаите да бъде задържан за проверка, побягна и изхвърли пакетче с метамфетамин.При последвало претърсване на адреса, който задържания обитава, са намерени още пликчета с наркотичното вещество.По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.