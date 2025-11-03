Скандал между двама съседи заради нарушение на обедна тишина, е довела до фрактура на ръката на единия и образуване на досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.Сигналът за случая е подаден в събота и отзовалия се екип на Трето РУ установил, че след размяна на обидни думи 49-годишен криминално проявен, е нанесъл удар с палка върху съседа си.Извършителят е задържан за срок до 24 часа.От МВР – Варна съобщиха още, че в хода на проверка, предприета в края на миналата седмица, служители на Четвърто РУ задържали 32-годишен варненец, известен на полицията. Часове по-рано, извършителят е счупил стъкла на два леки автомобила, паркирани в кв. "Аспарухово“.По случаите са образувани досъдебни производства, разследването по които продължава под наблюдението на прокуратурата.