Варненец влиза за 7 години на "топло" заради грабеж, отвличане и принуда
Прокуратурата протестира първоинстанционната присъда с искане за осъждане на Живко Ж. Жалба в тази насока е подадена и от пострадалия, в качеството на частен обвинител. Недоволен от съдебния акт е останал и Хюсмен Р., който поиска намаляване на наказанието.
Подсъдимите били приятели. В ранните часове на 5 август били навън, където се засекли с пострадалия. Хюсмен го заплашил, нанесъл му множество удари, взел парите му и лични вещи, и го принудил да изтегли пари от банковата си карта, тъй като отнетите 13 лв. не били достатъчни. Наредил на мъжа да влезе в колата на Живко Ж., тримата се придвижили до банкомат, от който пострадалият изтеглил 320 лв. и ги дал на Хюсмен. Пострадалият съобщил за посегателството в полицията. Подсъдимият възстановил сумата и равностойността на предмета на престъпленията.
Доказателствата не оставят никакво съмнение и у настоящия съд по отношение авторството на трите деяния от страна на Живко Ж. С оглед предходната му съдимост е налице признакът "опасен рецидив“ за грабежа и принудата. Мъжът е бил осъждан 9 пъти досега.
Апелативният съд отбелязва, че волята на пострадалото лице е била сломена още при първото от престъпленията – грабежа, чрез нанасянето на изненадващо на жесток и брутален побой. След него пострадалият бил толкова уплашен, че безпрекословно изпълнявал нарежданията на подсъдимия: да се качи в колата, да изтегли пари и да му ги предаде. Принудата първо послужила като средство за отнемане на вещите, а после и като мотивация пострадалият да се разпореди със свое имущество в полза на подсъдимия, гласи съдебното решение.Предвид изключително високата обществена опасност на личността на Хюсмен Р. и склонността му към насилие, е необходимо той да бъде изолиран от обществото за по-продължителен период от време, е мнението на Апелативен съд - Варна. Въпреки изтърпените до момента наказания целите на репресията не са били постигнати. Затова намаляването на наложените наказания би било неоправдано.
Както първата инстанцията, така и въззивната намира, че вторият подсъдим не е съпричастен към престъпленията. Присъствието му на място и управлението на автомобила не означават, че е участвал в деянието. Живко Ж. не е излизал от колата, не е присъствал на побоя, в автомобила му спрямо пострадалия не е упражнявано насилие. Затова и въззивната инстанция не намери основания за осъждането му.
Решението на Апелативния съд подлежи на касационна проверка от ВКС
