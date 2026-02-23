Варненец възмутено: Не е нормално това, което се случва на магистрала Хемус
Публикуваме поста на мъжа без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
"И аз да изразя възмущението си от тази държава.
НЕ Е НОРМАЛНО ТОВА, което се случва на магистрала Хемус, конкретно моста на Девня. Снощи много коли се потрошихме там. Цял ден са се потрошавали. Вечерта пак.
Днес ще отида на място да видя има ли промяна, макар запълването на конкретната дупка да не запълни десетки други подобни в този участък. На 112 бяха вдигнали ръце, само казваш, че си аварирал на дупка и те знаеха вече всичко. НИКАКВИ мерки нямаше, само един Фейсбук пост от ОД на МВР, никаква сигнализация на място.
Десетки коли минават в минута, десетки опасни ситуации. Студ, тъмница, нощ, деца реват в колите, чака се пътна помощ, вероятно не смогват и те. А някои шефове, на които им плащаме заплати и бонуси, спят сладко вкъщи. Ще сигнализирам медии до дупка, все е файда. Разходи за хиляди евро, стрес, риск за живота. КОЙ ЩЕ НИ ОВЪЗМЕЗДИ? Това ли заслужаваме на магистрала? Плащам си данъците до стотинка, плащам данъци за кола, винетка и всичко, но не получавам нормална услуга. ИСКАМ си правата на европеец! Искам да не ме е срам пред чужденците, на които ще им се случи същото. Много безхаберност!"
Варненец: Да се създаде комисия, която да обходи улиците, по които е работено и да излезе със становище по въпроса
12.02
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" предизвикват инциденти край Девня
22.02
Тежка катастрофа на АМ "Марица", има загинал и ранени
20:55 / 22.02.2026
Варненската полиция с предупреждение: Опасни дупки на АМ "Хемус" ...
20:46 / 22.02.2026
Дипломира се Випуск 2025 на Факултета по фармация към МУ-Варна
20:29 / 22.02.2026
Откриват нова вълнуваща изложба във Варна
18:50 / 22.02.2026
Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съ...
15:16 / 22.02.2026
Обявено е предупреждение за морско вълнение!
08:09 / 22.02.2026
