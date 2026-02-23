Варненец избухна в мрежата, а повод бе високорискова дупка на "Хемус" в района на Девня. По думите на мъжа дупката е станала причина за многократни аварии в участъка."И аз да изразя възмущението си от тази държава.НЕ Е НОРМАЛНО ТОВА, което се случва на магистрала Хемус, конкретно моста на Девня. Снощи много коли се потрошихме там. Цял ден са се потрошавали. Вечерта пак.Днес ще отида на място да видя има ли промяна, макар запълването на конкретната дупка да не запълни десетки други подобни в този участък. На 112 бяха вдигнали ръце, само казваш, че си аварирал на дупка и те знаеха вече всичко. НИКАКВИ мерки нямаше, само един Фейсбук пост от ОД на МВР, никаква сигнализация на място.Десетки коли минават в минута, десетки опасни ситуации. Студ, тъмница, нощ, деца реват в колите, чака се пътна помощ, вероятно не смогват и те. А някои шефове, на които им плащаме заплати и бонуси, спят сладко вкъщи. Ще сигнализирам медии до дупка, все е файда. Разходи за хиляди евро, стрес, риск за живота. КОЙ ЩЕ НИ ОВЪЗМЕЗДИ? Това ли заслужаваме на магистрала? Плащам си данъците до стотинка, плащам данъци за кола, винетка и всичко, но не получавам нормална услуга. ИСКАМ си правата на европеец! Искам да не ме е срам пред чужденците, на които ще им се случи същото. Много безхаберност!"