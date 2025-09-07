Изгряващата звезда в тенисавече може да се похвали, че уверено следва стръпките на батко си и настояща звезда на страната ни при мъжете16-годишният мегаталант спечели вчера втора титла от турнири от Големия шлем, надигравайки в изцяло български финал на US Open за подрастващиС трофея Иванов направи същото, което постигна Димитров преди 17 години - титли в един сезон от Уимбълдън и US Open.на шампионите на страната ни в Мейджър турнири при подрастващите.Трофеите на Иванов, заедно с тези на Григор са единствените на сингъл при юношите в цялата история на родния тенис!също стига до трофей, но в надпреварата на двойки сот Великобритания на US Open през 2018-а година.При девойките с най-скорошен трофей е- от Ролан Гарос през 2004-а година.прави феноменална 1990-а година при подрастващите. Тогава тя печели три от четирите надпревари на сингъл - Австрелиън Опън, Ролан Гарос, ЮС Опън, а на Уимбълдън стига до четвъртфинал на сингъл. Това е и най-успешната ни състезателка при подрастващите.Нейните сестристигат до по един трофей на сингъл при девойките, съответно Ролан Гарос през 1982-а и ЮС Опън през 1984-а година.Кариерите на голяма част от тях процъфтяват и в професионалния тенис. Силно се надявамеда стане новата голяма звезда на родния тенис и при мъжете!