Жителка на "Аспарухово" сигнализира за сериозен проблем и потърси в мрежата и други хора, които са в същата ситуация.

"Здравейте!

Живея на ул. "Димчо Дебелянов" и ме интересува дали има и други тук и на около, които имат проблеми с тока. Често спира, а токовите удари са ежедневни. Няма ден без поне 5 такива.

Изгоряха ми пералнята и хладилника вече. Писала съм на Енерго про и очаквам отговор. Ако има и други с такива проблеми нека да се съберем и, ако трябва да извикваме телевизията, защото май само така се решават проблемите..."

А хората отговарят:

"И в къщи е така. Преди 20г. след няколко жалби се наложи да викам телевизия и след излъчване в централната емисия още на другият ден го оправиха.Сега отново е така.

Лампите ми светят като свещи."

"От миналия месец всички имаме същия проблем. Живея на Джанавара и наистина прекалиха вече."

В руските блокове е по същия начин..."

Жителите на "Аспарухово" посочват за основна причина за честите проблеми огромното застрояване в района.

 

 

 