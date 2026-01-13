Варненка: Ако има и други с такива проблеми нека да се съберем!
©
"Здравейте!
Живея на ул. "Димчо Дебелянов" и ме интересува дали има и други тук и на около, които имат проблеми с тока. Често спира, а токовите удари са ежедневни. Няма ден без поне 5 такива.
Изгоряха ми пералнята и хладилника вече. Писала съм на Енерго про и очаквам отговор. Ако има и други с такива проблеми нека да се съберем и, ако трябва да извикваме телевизията, защото май само така се решават проблемите..."
А хората отговарят:
"И в къщи е така. Преди 20г. след няколко жалби се наложи да викам телевизия и след излъчване в централната емисия още на другият ден го оправиха.Сега отново е така.
Лампите ми светят като свещи."
"От миналия месец всички имаме същия проблем. Живея на Джанавара и наистина прекалиха вече."
В руските блокове е по същия начин..."
Жителите на "Аспарухово" посочват за основна причина за честите проблеми огромното застрояване в района.
