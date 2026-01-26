Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Жена от Варна публикува предупреждение към своите съседи за оставена отрова в района, в който живее. 

По думите й става дума за квартал "Възраждане", карето между 20-и и 21-и блок.

"Моля, бъдете внимателни!", пише още тя.

Според очевидец, отровата е оставена от жена.