В една от изборните секции в Медицинския колеж във Варна възникна сериозен казус. Нина Василева съобщи за Радио Варна, че в списъка срещу нейното име вече е било отбелязано, че е гласувала. Още повече - тя твърди и че подписът ѝ е бил преправен, въведени са и данни от друга лична карта.

"Дойдох да гласувам, но ми казаха, че вече съм го направила", коментира Василева.

Това е сериозно нарушение, категорична е тя.