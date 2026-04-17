"Започнаха да идват първите туристи във Варна. А, ето как ги посреща центърът на града". Това ни написа читателка на Varna24.bg. Тя изпрати на медията ни и няколко кадъра. По думите й те са направени на метри от ФК, където обичайно хората сядат да пият чаша кафе или да обядват.

"Изключително е "приятно", коментира със сърказъм дамата и допълва, че поне главните улици трябва да са поддържани, почистени и красиво озеленени. "Все пак сме туристически град и то, европейски. Не е нормално хората да се чудят къде да стъпят докато вървят към морето.", смята още тя.