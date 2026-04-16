"Искам да ,,благодаря,, на хората, които пътуваха с линия 209 към 15:30 часа (спирка Девня) посока обръщача, че нищо не предприеха." Така започва разказа се жена от Варна и продължава:

"Детето ми с аутизъм остана само в рейса, защото затвориха вратите пред очите ми (то влезе, аз не успях). Блъсках, чуках по вратите, но рейса потегли - никой нищо не предприе.

Виках, но никой не реагира.

В такова положение не знаех къде може да е слязъл синът ми. Бях в паника - хора , когато някой блъска по автобуса, значи има защо. Слава Богу го намерих на обръщача, но ми костваше много кръвно. Когато се случи нещо такова просто не отминавайте - не, че някой е изпуснал рейса, за да блъска и да крещи има защо."

Хората коментираха:

"Повечето шофьори на автобуси във Варна се държат се така сякаш графикът им е по-важен от всичко друго на света. А и човешкото овчедушие вече е извън всякакви граници."

"Шофьорите на автобуси нарочно го правят. И на жена ми също й се случи. Останаха 2те деца (6г и 9г) на улицата, докато той затвори вратите пред лицето й, докато тя слизаше и тръгна."