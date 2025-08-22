ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненка: Недопустимо е! Вместо кошчета за боклук - щайги
"Цяло лято никой не реши да почисти около детския кът на "Младост", всеки ден минавам от там и се надявах да стане чудо, но уви..."
Жената допълни, че е писала на районото кметство, но за момента не са взети мерки.
"Един кош поставен в средата на пътеката и един на края до пешеходната алея, затова някой се е сетил да постави щайги, боклукът е разпилян от вятъра, а деца колкото искате има там!
Май всички са в отпуска!
Недопустимо е !!!"
