"Група младежи буквално са присвоили Морската градина на Варна и са я превърнали в писта и място за състезания", започва разказа си преджена, която многократно става свидетел на проявите. "Ужасно е! Летят по алеите с бясна скорост, въпрос на време е да пострада. Къде са родителите!"На видеа изпратени от дамата на редакционната ни поща се вижда, как след като тя им прави забележка, те демонстративно махат на камерата и въртят кръгчета на метри от уплашената жена, която в този момент е съвсем сама. До пререкания с младежите се стига след като за малко не я помитат, докато тя разхожда кучето си."Изключително са агресивни, не внимават", казва още тя. По думите ѝ става дума за голяма група младежи, които без страх от глоба или инцидент се състезават по алеите.Дамата посочва, че дори в късните часове в градината има минувачи и рискът от инцидент е доста голям.Варненци не веднъж са повдигали въпроса за видеонаблюдение в Морската градина и охрана в късните часове.Припомняме, че паркът непрекъснато става обект на вандализъм.