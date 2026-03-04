Варненка: Няма да позволим домът ни да бъде разпродаден на парче
Публикуваме писмото без редакторски корекции от страна на Varna24.bg:
ОТВОРЕНО ПИСМО
Относно: Прогресивното унищожаване на идентичността и природата на кв. "Аспарухово“
ДО: Кмета на Община Варна
ДО: Кмета на Район "Аспарухово“
ДО: Медиите и обществеността на град Варна
Уважаеми господа,
Пиша тези редове не просто като жител на град Варна, а като кореняк аспаруховец. Аз съм дете на човек, израснал в този квартал, и самата аз съм свързала целия си живот с него. Пиша Ви, защото Аспарухово не е просто "апетитна хапка“ за инвеститори или точка на географската карта – той е нашият дом, нашата памет и нашето бъдеще.
От години наблюдаваме един безмилостен процес на разруха, скрит зад паравана на "прогреса“. Гората, която е белият дроб на нашия квартал, се изсича безнаказано. От едната страна е незаконната сеч за отопление, пред която институциите си затварят очите, а от другата – легалната, но морално неоправдана сеч в името на поредния бетонен мастодонт.
Плажът ни – някога гордост и място за отдих – днес е окупиран от заведения.
Свободното пространство за хората се свива, докато бетонът превзема брега.
Най-болезнено обаче е безхаберието. Писна ни да слушаме, че "кметът не знае“, че "няма компетенции“ или че всичко е "според закона“. Ако законът позволява унищожаването на природата и заличаването на историята на един квартал с богата идентичност, значи този закон е в ущърб на гражданите.
В кметството ни лъха на шуробаджинащина, а интересите на обикновения жител остават на заден план пред тези на строителните предприемачи.
С това писмо заявявам своята категорична позиция:
НЕ на презастрояването и унищожаването на зелените площи.
НЕ на безконтролната сеч в гората над квартала.
ДА на реалния контрол и прозрачност при издаването на разрешителни за строеж.
Може да не съм на площада всеки ден, но това не означава, че съм безучастна. Гласът на кореняците в Аспарухово е жив и ние няма да позволим домът ни да бъде разпродаден на парче. Ние не искаме бетон в гората – искаме бъдеще за децата си в квартал, който диша!
С уважение,
Светла Райнова
Кореняк жител на кв. Аспарухово
