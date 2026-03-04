Жителите на район "Аспарухово" във Варна се обърнаха към местната власт с отворено писмо, в което посочиха най-наболелите според тях проблеми.ОТВОРЕНО ПИСМООтносно: Прогресивното унищожаване на идентичността и природата на кв. "Аспарухово“ДО: Кмета на Община ВарнаДО: Кмета на Район "Аспарухово“ДО: Медиите и обществеността на град ВарнаУважаеми господа,Пиша тези редове не просто като жител на град Варна, а като кореняк аспаруховец. Аз съм дете на човек, израснал в този квартал, и самата аз съм свързала целия си живот с него. Пиша Ви, защото Аспарухово не е просто "апетитна хапка“ за инвеститори или точка на географската карта – той е нашият дом, нашата памет и нашето бъдеще.От години наблюдаваме един безмилостен процес на разруха, скрит зад паравана на "прогреса“. Гората, която е белият дроб на нашия квартал, се изсича безнаказано. От едната страна е незаконната сеч за отопление, пред която институциите си затварят очите, а от другата – легалната, но морално неоправдана сеч в името на поредния бетонен мастодонт.Плажът ни – някога гордост и място за отдих – днес е окупиран от заведения.Свободното пространство за хората се свива, докато бетонът превзема брега.Най-болезнено обаче е безхаберието. Писна ни да слушаме, че "кметът не знае“, че "няма компетенции“ или че всичко е "според закона“. Ако законът позволява унищожаването на природата и заличаването на историята на един квартал с богата идентичност, значи този закон е в ущърб на гражданите.В кметството ни лъха на шуробаджинащина, а интересите на обикновения жител остават на заден план пред тези на строителните предприемачи.НЕ на презастрояването и унищожаването на зелените площи.НЕ на безконтролната сеч в гората над квартала.ДА на реалния контрол и прозрачност при издаването на разрешителни за строеж.Може да не съм на площада всеки ден, но това не означава, че съм безучастна. Гласът на кореняците в Аспарухово е жив и ние няма да позволим домът ни да бъде разпродаден на парче. Ние не искаме бетон в гората – искаме бъдеще за децата си в квартал, който диша!С уважение,Светла РайноваКореняк жител на кв. Аспарухово