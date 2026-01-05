Жена предупреди своите съседи да бъдат особено внимателни, тъй като са възможни кражби. Дамата публикува и снимки и камера поставена във входа на блока, а от кадъра се вижда, че двама маскираи мъже нахлуват в жилищната част в тъмните часове на денонощието."Двама хубостници обикалят входовете във Възраждане", казва още тя и уточнява, че става въпрос за втори микрорайон.