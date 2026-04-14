Жителка на "Аспарухово" съобщи с разочарование за пореден вандалски акт в района. За съжаление обект на хулиганската проява е станала къщичка за птици, направена заедно с детето й.
Жената написа:
Към тези, които са решили, че разрушаването на една детска мечта е забавно: Тази къщичка за птици не беше просто дърво и пирони. Беше урок по грижа и доброта за нашето дете.
Тъжно е, че има хора, които рушат вместо да градят. Въпреки това, ние няма да се откажем – къщичката ще бъде поправена, защото вярваме, че доброто трябва да е по-упорито от вандализма.
