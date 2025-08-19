Жителка на голям варненски район се свърза с редакцията ни, за да сподели за нощния терор, на който са подложени вече години наред. Жената сподели, че живее до Mr. Bricolage, а предтя разказа:"Всяка вечер дрифтят, чуват се как минават с бясна скорост. Не се спи! Това е абсолютен терор. Явно чакаме да стане трагедия като в София, за да се вземат мерки". По думите й улица "Хан Севар", която свързва ул. "Вяра" и бул. "Република" се превръща всяка вечер в писта. "Минават бясно точно покрай входовете. Не ми се мисли ако там в този момент пресича някой, тъй като от другата страна е паркингът и движение има", умува жената.Жителите се надяват да бъдат поставени още легнали полицаи, с което да ограничат движението и скоростта на преминаващите."Надолу има 1, 2, но не са достатъчни.", смята още жената.