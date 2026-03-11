Варненка: Това е само предвестник на това какво ще се случи, ако презастрояването продължи
Повод бе вчерашеото няколко часово задръстване, в което стотици хора бяха блокирани с часове на Аспарухов мост. Припомняме, че сутринта, заради ПТП посока Варна, на моста се образува километрична колона от коли, която достигна баира за Галата.
Днес, жителка на Аспарухово написа:
Няколкочасовото задръстване на Аспарухов мост от вчера е само предвестник на това какво ще се случи, ако презастрояването продължи без градското планиране. Без дългосрочна визия за транспорт и натоварване на зоните, подобни ситуации ще стават все по-чести и по- мащабни.
Освен това, има ли други, като мен, които си задават въпроса колко време реално е необходимо за ремонт на съоръжение, като Аспарухов мост, след като за пътна отсечка от едва три километра държавата вече втора година не успява да завърши ремонтните дейности (пътя Аспарухово- Галата)?
А хората изразиха съгласие:
"Няма държава. Има територия в насипно състояние. Кой колкото издържи. Нямаме и здравно обслужване. Ще се споминават хората на опашки и задръствания."
