Варненка изрази своята тревога публично.

Повод бе вчерашеото няколко часово задръстване, в което стотици хора бяха блокирани с часове на Аспарухов мост. Припомняме, че сутринта, заради ПТП посока Варна, на моста се образува километрична колона от коли, която достигна баира за Галата.

Днес, жителка на Аспарухово написа:

Няколкочасовото задръстване на Аспарухов мост от вчера е само предвестник на това какво ще се случи, ако презастрояването продължи без градското планиране. Без дългосрочна визия за транспорт и натоварване на зоните, подобни ситуации ще стават все по-чести и по- мащабни.

Освен това, има ли други, като мен, които си задават въпроса колко време реално е необходимо за ремонт на съоръжение, като Аспарухов мост, след като за пътна отсечка от едва три километра държавата вече втора година не успява да завърши ремонтните дейности (пътя Аспарухово- Галата)?

А хората изразиха съгласие:

"Няма държава. Има територия в насипно състояние. Кой колкото издържи. Нямаме и здравно обслужване. Ще се споминават хората на опашки и задръствания."

 