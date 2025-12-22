За разхвърлена отрова сигнализира читател на. Жената разказа за случаи само от вчера. Със сигнала си тя поиска да предпази собствениците на животни в района и изрази надежда, че извършителят ще бъде открит.Здравейте!Днес открих отровени котки. Едно котенце почина, въпреки че вчера беше здраво, а друг възрастен котарак беше в много лошо състояние. Това се случи във варненския квартал "Чайка", блок 68, близо до полицейското управление (на снимката). Заведох котката в Обединената ветеринарна клиника, но не можаха да я спасят. Дадоха ми медицинско заключение.Моля, обърнете внимание на този проблем, за да се спрат тези отравяния.Това не е първият път, когато някой е отровен. Може би полицията може да ви помогне да откриете и преследвате отровителя. От ветеринарната клиника казаха, че зоологическата полиция няма да направи нищо. Благодаря ви предварително, Ана.