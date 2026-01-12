Заледени улици и тротоари на много места във Варна! Ппридвижването в града в някои райони е затруднено, алармират жители на морската столица.Падналият през нощта сняг и ниските температури заледиха Варна. Жена публикува видеа от Аспарухово, където се вижда, че улиците са пързалка, а шофирането на автомобил е почти невъзможно."Бъдете внимателни и излизайте само ако е твърде спешно!", казва още тя.Тази сутрин температурата във Варна бе -4, с усещане за -11.