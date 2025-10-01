Сподели close
"Вие чухте ли сирени във Варна? Не дай си Боже, ситуацията е реална и да разчитаме това да ни събуди?", възмути се жителка на "Възраждане". Тя поясни, че е разбрала съвсем случайно, че тече тест, тъй като в същия момент била на терасата в дома си. "Ако бях в стаята или банята, например, абсурд беше да ги чуя", смята жената.

Думите й се потвърждават от нейни съседи, част от които също не са разбрали, че във Варна в 11 часа е започнала проверка на сиренната система.

По-рано бе обявено, че ще бъде извършена тренировка за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй“, Стара Загора и Гълъбово.

Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.