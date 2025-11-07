Варненка: Вижте какво е до самата община, а вие очаквате градът да е чист!
"Обърнати кофи за боклук на много места, препълнени кошчета!", коментира жената и допълва, че хората в града нямат самосъзнание да почистват и пазят. "Само повече глоби ще оправят нещата", смята още тя.
А вие как мислите?
