" Вижте какво е до самата община, а вие очаквате градът да е чист!!", гневно заяви читателка на Varna24.bg. Жената изпрати на медията ни снимки от централната част на града, на които се вижда, че на много места по центъра не е почистено от есенния листопад, а и не само.

"Обърнати кофи за боклук на много места, препълнени кошчета!", коментира жената и допълва, че хората в града нямат самосъзнание да почистват и пазят. "Само повече глоби ще оправят нещата", смята още тя.

А вие как мислите?