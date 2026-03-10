Варненка на 85 години даде пример на младите
©
А съседите й от Варна, квартал "Младост" не спират да я хвалят.
"Зелените площи пред и зад блока се поддържат от Тонка Кьосева от същия вход на 85 години.", пише млада жена и уточнява, че мястото е до блок 6. А хората пишат:
"Жена за пример. Вместо да мрънка как навсякъде е мизерия, е запретнала ръкави на тези години. Заслужава най-малкото да бъде освободена от таксата за входа.
"Да е жива и здрава! Нека да е пример, че всеки може да се размърда и да направи мястото пред своя дом по - добро място за живеене!"
Още от категорията
/
Александър Шопов, КНСБ: Надяваме се да не се налага да предприемаме по-мащабни протестни действия
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна подкрепя исканията на КНСБ за 5% увеличение на запла...
19:25 / 09.03.2026
Градусите тръгват нагоре във Варна
19:16 / 09.03.2026
След по-малко от 30 минути: Аспарухов мост беше отворен
12:34 / 09.03.2026
Движението по Аспарухов мост ще бъде затворено само в едната посо...
11:57 / 09.03.2026
Варна на четвърто място по брой клинични пътеки в страната
12:42 / 09.03.2026
Синдикатите за кризата в Градски транспорт-Варна: Ако заплатите н...
11:06 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.