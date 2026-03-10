Варненка на 85 години даде пример на младите. Жената напълно сама поддържа изцяло градинките около своя блок. Въпреки преклонната си възраст, зелените площи са в прекопани и почистени.А съседите й от Варна, квартал "Младост" не спират да я хвалят."Зелените площи пред и зад блока се поддържат от Тонка Кьосева от същия вход на 85 години.", пише млада жена и уточнява, че мястото е до блок 6. А хората пишат:"Жена за пример. Вместо да мрънка как навсякъде е мизерия, е запретнала ръкави на тези години. Заслужава най-малкото да бъде освободена от таксата за входа."Да е жива и здрава! Нека да е пример, че всеки може да се размърда и да направи мястото пред своя дом по - добро място за живеене!"