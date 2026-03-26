Варненка отглежда 17 кучета, съседите: В окаяно състояние са, не се извеждат, а зловонието е непоносимо
Живущите под апартамента описват условията като непоносими. Посочват, че проблемът продължава от години, предаде БНТ.
"Това е продължение примерно от 10 години, имаше период в който се изнесе от апартамента и после пак се нанесе отново."
"То се почва от сутринта рано, може би към 5, воища, лай на кучетата, тя използва вулгарни думи към тях и това е почти цял ден. Работим на смени, съпругът ми е нощна смяна, почти не може да се наспива."
От думите на живуща в апартамент под този с кучетата стана ясно, че вече са налице и щети – в една стая таванът е подгизнал от теч.
Съседите са подавали многократни сигнали до институциите.
"Подавали сме жалби до Община Варна, Областна дирекция на безопасност на храните. Идвали са, правили са проверки, предписания са й правили, глоби са й налагали, плаща си, всичко. И до там хората казват, че това са техните правомощия и няма какво повече да направят."
Заместник-кметът на район "Владислав Варненчик“ Сашо Димитров посочи, че в общината са получени две жалби в годините.
"Организирали сме проверка във връзка с отглеждане на голям брой животни в жилище на апартамент, лоша хигиена, остра мизерия и съмнение за нехуманно отношение към животните. Привлекли сме към нашия екип и служител от Общинска дирекция безопасност на храните. Посетен е обектът, съставен е консултативен протокол. Направени са предписания от служителя на безопасност на храните. Следим за спазването да са регистрирани кучетата. За съжаление, нашите компетенции са до там."
Владислав Горанов: Липсата на синхрон е сред причините Варна да "...
22:25 / 25.03.2026
Полицията предприема тежки мерки във Варна
18:45 / 24.03.2026
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
