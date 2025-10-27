ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненка поиска да си купи книга, но цената я спря, тогава непознато момиче направи нещо неочаквано
"Днес, приятели, разказвам една история от името на моята мила майчица:
“Здравейте! Казвам се Нели и съм от гр. Варна. Пенсионерка съм. Искам да споделя нещо много хубаво, което ми се случи вчера:
В книжарницата във ФК купих първата книга на Георги Милков "Истории от ръчния багаж" (втората много ми хареса, препоръчвам я !). Попитах за "Пътеводител на галактическия стопаджия" на Дъглас Адамс, която отдавна не беше издавана. Оказа се, че я има, но в комплект с още 5 негови книги, в голям том, на цена 43 лв. Поколебах се. Извиних се с думите "В момента не съм готова да похарча такива пари, ще дойда друг път."
И си тръгнах. Тогава ме настигна красиво усмихнато момиче и ми подаде книгата с думите: "Заповядайте, купих я за Вас!" Представяте ли си! Бях изключително изненадана и дълбоко трогната! Успях да разбера само, че се казва Теди и е от Варна.
Благодаря ти, мила Теди, за книгата! Благодаря ти за жеста! Благодаря ти за надеждата, че въпреки лошотиите, докато има такива прекрасни млади хора на тоя свят, той няма да загине!
Бъди здрава, бъди успешна и щастлива !
С благодарност - баба Нели"
Ето такива красиви неща се случват в България и трябва да се споделят! Искам да благодаря от сърце и аз на това прекрасно същество Теди! Благодаря за красивия и мил жест! Поклон!"
