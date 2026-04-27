Варненка качи снимка в социалните мрежи.

На тях тя показа какво тече от чешмата в дома й:

"Водата в "Цветния квартал" тази сутрин. И много често през последните седмици. Една от най-скъпите в цяла България. Нормално ли е това?"

А хората я посъветваха:

"ВиК ви е близо. Занеси каната там да ги питаш!"

А мъж посъветва дамата да си закупи филтър:

"Мътността се дължи на наличието на фини неразтворени частици (кал, пясък, планктон или микроорганизми). Това е един от основните физикохимични показатели за качеството на питейната вода и често се влошава след силни дъждове, аварии или топене на снеговете.

Прецеждането през пясък е отличен метод за механично пречистване и премахване на мътността от водата. Това е един от най-старите и ефикасни естествени начини за филтрация. Използва се както в индустриални пречиствателни станции, така и за битови нужди (кладенци, сондажи и басейни).

Механични филтри: Монтиране на филтри за грубо и фино пречистване на входа на водопроводната инсталация.

Системи с обратна осмоза: Премахват изключително фини частици и подобряват вкуса на водата."