Варненка предизвика ПТП, премина на червен светофар
©
По данни към момента лекият автомобил, шофиран от 48-годишна варненка е преминал на червен сигнал на светофара.
От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен - без опасност за живота, а водачът на другата кола - варненец на 24 години, е с леки контузии.
Още по темата
/
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Варненци отново на протест: Настояват за повече прозрачност относ...
15:48 / 07.02.2026
Шефът на НАП за фрапиращ случай във Варна: От 800 лева услугата с...
11:42 / 07.02.2026
Огромен процент от всички пенсии за инвалидност са във Варна – на...
08:55 / 07.02.2026
Коцев разговаря със здравния министър за МБАЛ "Св. Анна" – назнач...
20:19 / 04.02.2026
Кметът на Варна Благомир Коцев коментира сагата с Окръжна болница...
21:42 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.