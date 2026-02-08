На кръстовището на ул. "Георги Бенковски" и бул. "Владислав Варненчик" във Варна е станало ПТП в 9:55 часа.По данни към момента лекият автомобил, шофиран от 48-годишна варненка е преминал на червен сигнал на светофара.От удара жената е с фрактура на таз и лумбален прешлен - без опасност за живота, а водачът на другата кола - варненец на 24 години, е с леки контузии.